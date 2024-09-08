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Участников массовой драки на Кубани доставили в полицию

МВД: в полицию доставили 43 участника драки в поселке Афипский

В отделение полиции Северского района доставили 43 участника драки, произошедшей в поселке Афипский. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий было установлено, что произошла драка между местными жителями. Конфликт произошел на бытовой почве, предварительно из-за девушки», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Сейчас оперативники устанавливают обстоятельства произошедшего и причастных к драке лиц.

Инцидент произошел накануне поздно вечером. По словам очевидцев, они слышали несколько выстрелов. Драка началась у местного Дома культуры на улице Победы.

Позже прокуратура Краснодарского края сообщила, что проконтролирует расследование дела. В надзорном ведомстве подчеркнули, что общественный порядок группа лиц нарушила по предварительному сговору.

Ранее в Москве произошла потасовка с участием 23 иностранцев.

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