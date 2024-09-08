В Карелии третьи сутки ищут ушедшую в лес пенсионерку

В Олонецком районе Карелии поисковики и правоохранители разыскивают пожилую женщину, которая ушла в лес еще 6 сентября. Об этом сообщает портал «Новости Карелии».

75-летняя пенсионерка ушла в лес в Олонецком районе 6 сентября вблизи поселка Совхоз Ильинский, и домой не вернулась. К поискам женщины привлечены волонтеры центра «ЛизаАлерт».

Местонахождение пенсионерки до сих пор неизвестно. Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, седые короткие волосы.

До этого сообщалось, что в Подмосковье спасатели вывели из леса заблудившегося грибника. 32-летний мужчина собирал грибы в лесном массиве, он увлекся «тихой охотой» и оказался в незнакомой местности. Поздно вечером россиянин обратился в экстренные службы. Поисковая группа вышла к грибнику. В медицинской помощи он не нуждался.

Ранее в горах Сочи заблудились подростки на велосипедах.