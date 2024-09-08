Кинопарк «Москино» станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире

В Москве открылась первая очередь кинопарка «Москино», который станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире, сообщается на сайте mos.ru.

Декорации с видами городов России, Европы и Ближнего Востока позволят снимать более 200 фильмов в год.

Проект реализуют в 3 этапа. На первом этапе построили 18 натурных площадок и 4 павильона, включая «Железнодорожный вокзал» и «Аэропорт».

Также на территории появился образовательный центр с учебными студиями и кинотеатром, гостиница, киносклад и Музей техники Вадима Задорожного.

На втором этапе на территории построят 20 натурных площадок, на третьем – 26. Всего в кинопарке «Москино» к 2030 году будет 60 натурных площадок. Всего площадь кинопарка превысит 1,1 гектара.

Напомним, в августе 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин по итогам встречи с кинематографистами принял решение о строительстве кинопарка «Москино» с комплексом натурных площадок и инфраструктурой для съемок фильмов.