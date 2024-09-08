В Кызыле полуторагодовалый ребенок выпал из окна пока отец говорил по телефону

В Кызыле полуторагодовалая девочка выпала из окна, пока ее отец разговаривал по телефону. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, инцидент произошел в июле 2024 года, мужчина присматривал за своей полуторагодовалой дочерью, чтобы проветрить комнату он полностью открыл обе створки окна.

Россиянин отвлекся на телефонный звонок, девочка забралась с кровати на подоконник и выпала с высоты третьего этажа. Пострадавшую доставили в больницу, несмотря на все усилия медиков спасти ее не удалось. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Северной Осетии следователи устанавливают обстоятельства падения из окна малолетнего ребенка, девочка упала с высоты девятого этажа. Годовалая девочка находилась в квартире вместе с матерью. По предварительной информации, женщина отвлеклась на домашние дела на кухне. Ребенок забрался на диван, выбрался на подоконник у открытого окна и упал с высоты девятого этажа. Спасти пострадавшую медики не смогли.

Ранее на Камчатке школьник упал с крыши заброшенного здания.