Выросло число заболевших детей после отдыха в детском лагере на Урале

Число госпитализированных детей после отдыха в лагере «Красная горка», который находится в Свердловской области, увеличилось до одиннадцати. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава в Telegram-канале.

«В педиатрическом отделении детской городской больницы Каменска-Уральского находится 11 детей. За ночь поступлений не было», — говорится в публикации.

В региональном минздраве добавили, что внебольничная пневмония диагностирована у десяти детей, один ребенок с бронхитом. Врачи отмечают положительную динамику в лечении детей.

Также в ведомстве отметили, что в больницу выехали главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова, а также главный пульмонолог региона Ирина Шуляк. В настоящее время проводится работа, выезды в семьи заболевших детей и обзвоны других по спискам контактировавших.

До этого портал E1.ru писал, что дети заболели во время четвертой и пятой смен. Родители детей, отдыхавших в детском лагере «Красная горка» в Каменске-Уральском, заявили о произошедшей вспышке пневмонии.

В свою очередь директор учреждения Елена Котова заявила «Газете.Ru», что все дети уехали здоровыми и заболевших не было.

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