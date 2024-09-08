Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд освободил из-под стражи жительницу Тель-Авива, бросившую песок в министра

Бросившую песком в Бен-Гвира израильтянку отправили под домашний арест

close
X/Josh Breiner, used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law

Жительницу Тель-Авива, арестованную за предполагаемый бросок мокрым песком в министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, отправили под домашний арест. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

На слушании 27-летняя Ноа Гольденберг признала, что была на пляже, но отвергла выдвинутые против нее обвинения.

Посмотрев видео с места происшествия, судья постановил освободить ее из-под стражи, но оставить под домашним арестом не менее чем на 48 часов, а также запретить приближаться к министру в течение 30 дней.

Во время заседания суда около 300 активистов пришли поддержать ее. Арест и последующее решение держать девушку под стражей, оставив ее семью в неведении, вызвали в обществе недовольство и привело к обвинениям в превышении полномочий и злоупотреблении властью со стороны министра, отвечающего за израильскую полицию.

Гольденберг была задержана днем 6 сентября в связи с обвинениями в нападении на государственного служащего. Она находилась вместе с друзьями на пляже Геула в Тель-Авиве, когда мимо проходил Бен Гвир с охраной. Появление чиновника, критикуемого за срыв соглашения о прекращении огня в секторе Газа, вызвало гневную реакцию некоторых посетителей пляжа, отмечает издание.

Ранее в Тель-Авиве прошла многотысячная акция за выборы и освобождение заложников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами