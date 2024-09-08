Суд освободил из-под стражи жительницу Тель-Авива, бросившую песок в министра

Жительницу Тель-Авива, арестованную за предполагаемый бросок мокрым песком в министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, отправили под домашний арест. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

На слушании 27-летняя Ноа Гольденберг признала, что была на пляже, но отвергла выдвинутые против нее обвинения.

Посмотрев видео с места происшествия, судья постановил освободить ее из-под стражи, но оставить под домашним арестом не менее чем на 48 часов, а также запретить приближаться к министру в течение 30 дней.

Во время заседания суда около 300 активистов пришли поддержать ее. Арест и последующее решение держать девушку под стражей, оставив ее семью в неведении, вызвали в обществе недовольство и привело к обвинениям в превышении полномочий и злоупотреблении властью со стороны министра, отвечающего за израильскую полицию.

Гольденберг была задержана днем 6 сентября в связи с обвинениями в нападении на государственного служащего. Она находилась вместе с друзьями на пляже Геула в Тель-Авиве, когда мимо проходил Бен Гвир с охраной. Появление чиновника, критикуемого за срыв соглашения о прекращении огня в секторе Газа, вызвало гневную реакцию некоторых посетителей пляжа, отмечает издание.

Ранее в Тель-Авиве прошла многотысячная акция за выборы и освобождение заложников.