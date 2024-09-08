Принятие Украиной внеблокового статуса и взаимоуважение с Россией могли бы позволить завершить украинский конфликт. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший премьер-министр Непала, участник мирного процесса в стране Медхав Кумар Непал.

«Пусть Украина выберет политику неприсоединения ни к какому блоку, чтобы Россия чувствовала себя спокойно», — заявил политик.

Экс-премьер Непала добавил, что в свою очередь украинские граждане при таком раскладе были бы уверены, что страна будет развиваться по своему пути. Также между РФ и Украиной должно быть взаимоуважение.

Бывший премьер подчеркнул, что в случае с конфликтом России и Украины речь идет не о внутренней проблеме одной страны, как это было во время гражданской войны в Непале.

Непал среди прочего указал, что страны Запада под руководством США стремились окружить РФ путем принятия Украины в Североатлантический альянс, что резко отрицательно сказалось бы на безопасности российского государства.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет готова завершить проведение специальной военной операции на Украине, когда сумеет добиться своих целей. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что следствием завершения СВО должно стать построение новой архитектуры безопасности на континенте.

Ранее Песков назвал задачу России на следующие 100 лет.