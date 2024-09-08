Спасавшая накопления медсестра из Ачинска отдала мошенникам 4,6 млн рублей

В Красноярском крае жертвой мошенников стала 52-летняя медсестра, она лишилась 4,6 млн рублей, поверив лже-сотруднику пенсионного фонда. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Неизвестные связались с жительницей Ачинска в августе, аферист представился сотрудником пенсионного фонда, и сообщил, что ей не доплачивают пенсию. Чтобы «разобраться», он попросил продиктовать номер СНИЛС, затем медсестре пришло сообщение с портала Госуслуги, что ее личный кабинет пытаются взломать и надо позвонить по «горячей линии» по номеру, указанному в сообщении.

Далее с россиянкой связались якобы представитель Центробанка, который убедил доверчивую женщину в том, что злоумышленники уже завладели важными данными и переключил свою жертву на «правоохранителей».

Мошенники запугали женщину и заставили ее перевести все свои накопления на «безопасный» счет, таким образом, в кармане злоумышленников оказались 3,3 млн рублей. На следующий день женщина оказалась в банке и под чутким контролем мошенников оформила кредит на сумму 1,3 млн рублей и также отправила деньги на указанные реквизиты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее генерал КГБ лишился 60 млн рублей после общения с мошенниками.