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В Китае умер проработавший 104 дня с одним выходным мужчина

SCMP: в Китае скончался мужчина, отработавший 104 дня с одним выходным

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Matt Slocum/AP

В Китае умер 30-летний мужчина, который отработал 104 дня с одним выходным. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

По данным суда, причиной смерти мужчины стала полиорганная недостаточность. Предположительно, она была вызвана пневмококковой инфекцией, которую связывают с ослабленной иммунной системой.

Суд постановил, что компания, в которой работал мужчина, ответственна за произошедшее на 20%. Ее обязали выплатить компенсацию семье погибшего сотрудника.

В марте 2023 года скончалась бывшая участница конкурса красоты из Великобритании, 25-летняя Джессика Уолли. Девушка работала в конюшне Manor House Stables и занималась конным спортом. Согласно показаниям свидетелей, находясь в стойлах, она внезапно упала замертво, и прибывшие на место сотрудники «скорой помощи» не смогли ее откачать.

Ранее на Олимпиаде умер бывший временный президент ФИФА.

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