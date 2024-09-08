В Бразилии проходят массовые акции протеста после закрытия соцсети Х в стране

В Бразилии тысячи людей вышли на улицы, чтобы выступить против решения судьи Алешандри ди Мораиса о блокировке социальной сети X (бывший Twitter). Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, сотни граждан собрались на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Они требуют отставки судьи.

Другая многочисленная акция была созвана в Сан-Паулу. В ней принял участие бывший президент Бразилии Жаир Болсонару и его сын Эдуарду, который был одет в футболку с логотипом X на фоне флага страны.

17 августа соцсеть X объявила о срочном прекращении своей работы в Бразилии. Это решение стало результатом конфликта с судейским составом Верховного суда страны, касающегося вопросов цензуры.

29 августа судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс направил владельцу Х Илону Маску повестку, предписав в течение 24 часов назначить в стране нового законного представителя платформы. Однако предприниматель отказался подчиниться этим требованиям.

30 августа Верховный суд Бразилии приказал немедленно остановить работу социальной сети на территории страны.

Ранее Маск пообещал обнародовать преступления судьи, заблокировавшего X в Бразилии.