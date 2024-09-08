Диетолог предупредила об опасности помидоров для некоторых людей

Заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова объяснила, кому следует отказаться от употребления помидоров. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, от томатов следует отказаться людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в стадии обострения, а также пациентам с подагрой.

Она подчеркнула, что помидоры содержат лимонную и яблочную кислоты, которые могут привести к изжоге и боли в желудке, усилят моторику ЖКТ. Это в период обострения заболевания усугубит состояние пациента.

Волкова добавила, что томаты задерживают выведение мочевой кислоты, которая накапливается в организме при подагре.

До этого ученые из Трентского университета (Италия) обнаружили, что обычная еда содержит 10 899 бактерий и грибов. При этом половина из них принадлежит к неизвестным видам.

Ученые проанализировали микробный состав 2500 продуктов питания из 50 стран. На анализ исследователи брали ферментированную еду, свежее мясо, рыбу, фрукты и овощи.

Ранее ученые нашли арктические микробы, способные бороться с опасными для жизни бактериями.