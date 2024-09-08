В Хабаровском крае подростки разбили окна на участке для голосования

В Хабаровском крае два подростка ночью разбили окна в помещении для голосования. Об этом региональная избирательная комиссия сообщила в Telegram-канале.

«Два подростка из хулиганских побуждений около полночи камнями разбили окна в помещении для голосования. Подростки установлены и задержаны. Проводится разбирательство. Избирательная документация, ящики для голосования не пострадали, тайна голосования не нарушена», — сказано в сообщении.

В избирательной комиссии заявили, что разбитые стекла уже заменили. Там также отметили, что участок начал работу своевременно.

Днем 8 сентября в управлении Следственного комитета России по Санкт-Петербургу сообщили о возбуждении уголовного дела после отравления граждан готовой пищевой продукцией на избирательных участках.

По данным ведомства, за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились жители Адмиралтейского и Кировского районов города. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В СК сообщили об осмотрах мест происшествия — судя по видео, это цеха, где готовили обеды.

С 6 по 8 сентября в РФ проходит голосование на выборах различного уровня. В 21 регионе проходят прямые выборы губернаторов, в 13 регионах — выборы депутатов региональных парламентов и довыборы депутатов Госдумы.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова оценила голосование на выборах разного уровня.