В американском штате Кентукки произошла стрельба

Массовая стрельба произошла в округе Лорел (штат Кентукки) в США. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир в соцсети Х (ранее Twitter).

«Нам известно о стрельбе в районе автомагистрали I-75 в округе Лорел», — отметил он.

По словам Бешира, правоохранители перекрыли ее в обоих направлениях. Он призвал местных жителей «избегать этой зоны».

По данным телекомпании CNN, несколько человек получили ранения. Стрелявшего пока не был задержан.

Накануне на Кубани произошла массовая драка со стрельбой. Прокуратура Краснодарского края проконтролирует расследование дела о хулиганстве, которое возбуждено по факту драки в Северском районе. В надзорном ведомстве подчеркнули, что общественный порядок группа лиц нарушила по предварительному сговору.

7 сентября в Смоленской области толпа подростков избила парня за попытку познакомиться с девушкой.

Ранее россиянин открыл стрельбу из окна по стройплощадке, прилегающей к дому.