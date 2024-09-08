Минобороны стало потерпевшей стороной в деле о некачественных сухпайках

Минобороны РФ признано потерпевшей стороной по делу о поставках в ВС некачественных сухпайков, сообщает ТАСС.

Согласно документам, экс-руководители Грязинского пищевого комбината (ГПК) в составе преступной группы под видом поставок индивидуальных рационов питания присвоили деньги оборонного ведомства.

«Потерпевшая сторона — Министерство обороны РФ. В случае обвинительного приговора оно может добиваться возмещения ущерба», — сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Уточняется, что ущерб оценивается по меньшей мере в 1,3 млрд руб. СК намерен допросить по этому делу действующих и бывших сотрудников военного ведомства и получить результаты экспертиз.

По версии следствия, ГПК поставлял некачественные продукты в армию по завышенной цене. Следственный комитет возбудил дело против руководства комбината и считает, что интересы предприятия лоббировал экс-замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков. По версии правоохранителей, фигуранты дела создали организованную группу и «распределили преступные роли между представителями предприятий-производителей».

Трое совладельцев ГПК Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова, фигурируют в деле о растрате, по которому проходит генерал Булгаков. Их вина подтверждается показаниями свидетелей и результатами обысков, говорится в материалах дела, но они свою вину не признают. По словам адвокатов, «доводы следствия голословны и не обоснованы, документально не подтверждены».

Ранее Минобороны признали потерпевшей стороной по делу о мошенничестве с телефонами.