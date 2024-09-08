СМИ сообщили о взрывах в Сумах

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошли взрывы. Об этом пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на местные паблики.

Час назад «Страна.ua» сообщила о взрыве в Полтаве на востоке республики. Тогда же была объявлена воздушная тревога в Сумской и Полтавской, а также в Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях.

3 сентября около 09:10 мск в Полтаве произошли два мощных взрыва. В Минобороны РФ после этого заявили об ударе высокоточным оружием по военному училищу, где иностранные инструкторы готовили военных Украины. На территории колледжа до ракетного удара устроили торжественное построение, сообщил главред украинского издания «Цензор» Юрий Бутусов. По его словам, в нем участвовали не менее 250 военных, и о мероприятии узнала «вражеская агентура». Бутусов подчеркнул, что это уже не первый случай, когда солдат ВСУ собирают в одном месте и подставляют под огонь противника.

Западные СМИ назвали удар одним из «самых страшных» и «самых смертоносных» за время полномасштабного конфликта. The Washington Post писала, что в районной больнице ранеными оказались заняты почти все операционные столы, задействованы все медицинские бригады. В Полтавской области после произошедшего был объявлен трехдневный траур. Власти города призвали граждан сдавать кровь для пострадавших.

Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что российская армия атакует исключительно военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру.

Ранее жители Одессы перекрыли улицу, протестуя против отсутствия света.