Россиянам объяснили, как не должен работать бизнес в 2024 году

Почему ручное управление — это приговор компании, а проценты с продаж — пережиток прошлого, «Газете.Ru» рассказал Владимир Моженков, эксперт в области результативного менеджмента, бизнес-практик и лучший менеджер AUDI в Европе.

Бизнес обычно начинается с личной цели: уйти из найма, заработать больше, открыть свое дело. Вначале предприниматель совмещает множество ролей: генерального директора, продавца, маркетолога, снабженца, финансиста. Этот период, когда важно добиться первых результатов и заработать чистую прибыль, может длиться от года до трех лет при выручке от 30 до 100 млн рублей. Со временем возникает необходимость перейти к эффективному менеджменту.

«При ручном управлении бизнес зависит от руководителя, которому следует сосредоточиться на стратегии, иначе дело начнет стагнировать. В моей практике был случай, когда компания обратилась за оптимизацией команды, но на самом деле проблема заключалась в том, что директор замыкала на себе бизнес-процессы. Это замедляло работу и снижало мотивацию. Мы разработали план обучения руководителей, внедрили KPI и панель управления, после чего прибыль выросла на 25%, производительность на 35%, а атмосфера в коллективе улучшилась», — объяснил он.

Признаки ручного управления: принятие решений замедляется из-за недоступности SEO; не установлены персональные KPI и ключевые зоны ответственности; отсутствуют долгосрочные цели на 3, 4 и 5 лет или не выражены в цифрах; задачи и приоритеты часто меняются; многие решения принимаются на неформальных встречах.

Важно отличать ручное управление от антикризисного, когда вмешательство необходимо для решения временной проблемы.

«Системный подход к управлению требует, чтобы цели компании были понятны и приняты всеми сотрудниками. Для этого проведите стратегическую сессию, на которой установите 4 ключевые цели: по финансам, процессам, клиентам и сотрудникам, выраженные в конкретных цифрах на 3-5 лет. После этого внедрите бюджетирование, охватывающее доходы и расходы компании и каждого подразделения, а также план движения денежных средств и управленческий баланс», — сказал эксперт.

Панель управления (dashboard) — это инструмент для отслеживания ключевых показателей бизнеса в реальном времени. Она помогает оценивать движение к целям, отслеживать расход ресурсов и выявлять слабые места.

Панель должна охватывать четыре направления: финансовые показатели, показатели рынка и отношений с клиентами, метрики бизнес-процессов: продажи, производство, бэк-офис; индикаторы развития сотрудников.

Баланс между финансовыми и нефинансовыми показателями критичен для успешного управления.

«Чтобы каждый сотрудник четко знал свою роль и ответственность, установите ключевые показатели эффективности (KPI) и внедрите систему планирования и контроля: план и факт. Все данные должны быть представлены в цифрах: если показатели выше плана, можно увеличить темп, если ниже — выяснить причины и принять меры», — отметил специалист.

По словам Моженкова, оклады и процентные схемы — пережиток прошлого, который не способствует развитию бизнеса. Фиксированная зарплата снижает стимул улучшать результаты и повышать производительность.

«Эффективнее использовать сдельно-премиальные системы для отделов продаж и производства, а для бэк-офиса — премиальные системы с командными бонусами. Это мотивирует сотрудников, создавая прямую связь между их усилиями и вознаграждением», — рекомендовал он.

Эксперт также дал три совета, как выстраивать бизнес в 2024 году.

«Измеряйте отдачу от единицы — квадратного метра, рубля, станка, автомобиля или клиента — и сравнивайте результаты с плановыми показателями и предыдущими периодами. Это поможет отслеживать тенденции и корректировать курс. Основная задача генерального директора — формировать управленческую команду, способную быстро принимать решения и отвечать за результат. 80% времени следует уделять развитию и обучению этой команды, избегая ручного управления», — отметил эксперт.

Если управление построено правильно, компании растут ежегодно на 40-70%. Если бизнес не растет, нужно пересмотреть стратегию управления, резюмировал он.

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