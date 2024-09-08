Россиян предостерегли от уловок продавцов на осенних распродажах

Осень — традиционное время для больших распродаж в ритейле и на маркетплейсах. Для большинства из нас лето — это маленькая жизнь, и с его окончанием хочется проводить больше времени дома, создавать домашний уют и окружать себя теплыми вещами. В связи с этим происходит смена ассортимента внутри магазинов, где уже кричащие яркие товары одежды, облики заменяются на более теплые, спокойные тона, рассказала «Газете.Ru» преподаватель кафедры экономики РТУ МИРЭА Елена Потрясаева.

Уже не востребованы товары для летнего досуга, такие как бассейн, нарукавники, мячи, бадминтон. Люди начинают скупать вещи для более спокойного времяпровождения, так как на улице из-за погодных условий мы проводим все меньше и меньше времени.

И отсюда уже вытекают две категории распродаж.

«Первая — с целью ликвидации летнего остатка, чтобы эти товары не занимали места на полках и на складах, и заполнить эти места уже осенними, а в дальнейшем и зимними вещами. Второй тип — распродажа в виде осенних товаров, как раз для тех людей, которые готовы полностью обновить свой ассортимент — как и в виде одежды, как и в виде домашних товаров», — объяснила она.

Также не стоит забывать и про детские товары: магазины, чтобы увеличить свой товарооборот, предлагают дополнительные акции и скидки на востребованные осенью предметы, например, товары для школы.

«Если мы говорим о распродаже с целью ликвидации остатков, то это действительно очень выгодное предложение, и вы сэкономите. «Готовь сани летом»: товары, продаваемые вне сезона, будут намного дешевле. Все остальное — это маркетинговые уловки. Цель этих уловок в том, чтобы покупатель принял для себя мысль: осень, это новый сезон, новый этап, новая жизнь, и ему самому захотелось приобрести все новое, уютное, спокойное», — рассказала эксперт.

Кроме того, существует синдром упущенной выгоды. Например, чтобы совершать покупки на маркетплейсах, необходимо сначала зарегистрироваться, ввести свои данные. На их основе и с учетом сезонности формируются уникальные предложения, присылаются промокоды, купоны, устанавливаются «именно для вас» исключительно скидку на какие-то определенные товары.

«И покупатель думает — сейчас я сэкономлю, применив промокод. Но при этом он купит намного больше, чем рассчитывал. Потому что, например, промокод на скидку в 500 рублей действует от пяти тысяч рублей. Изначально покупатель не планировал потратить больше двух тысяч рублей, но из-за боязни упустить свою скидку, которую дали только ему, только сейчас, он начинает набирать те вещи, которые и не планировал брать», — подчеркнула Потрясаева.

Если вы хотите не потратить лишнего, следует создать список необходимых покупок и отметить только те товары, которые действительно нужны. Есть смысл покупать товары из прошлой коллекции, из прошлого сезона. Также стоит проанализировать цены в других магазинах, тем более сейчас с нашим уровнем цифровизации это не составляет труда. С настороженностью относитесь к скидкам, которые выглядят нереально большими.

«Помните: скидки будут всегда. Сегодня одни, завтра другие, послезавтра третьи. Магазины и маркетплейсы конкурируют между собой: если они не будут предоставлять вам уникальные предложения, то вы просто не будете у них покупать, а выберете конкурентов», — резюмировала эксперт.

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