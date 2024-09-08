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Названы самые популярные покупки россиян в поездах

Россияне в поездах чаще всего покупают чай, чипсы и доширак

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Shutterstock/JetKat

Напитки, сладости и мороженое вошли в топ покупок, которые россияне чаще всего совершают в поездах. Об этом говорится в результатах опроса сервиса Туту, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На первом месте среди покупок вода, чай, кофе и газировка — их покупают 19,69% путешественников. На втором месте сладости: печенье, пастила, вафли, шоколад и батончики — их приобретают 8,25% опрошенных. А мороженым предпочитают полакомиться в поездках 7,08%. Такое же число участников опроса чаще всего покупают еду и напитки в вагонах-ресторанах.

Далее по популярности следуют снеки — сухарики и чипсы, их заказывают в поездах 6,13% путешественников. Лапшу и пюре быстрого приготовления покупают 6,04%.

Остальные респонденты чаще всего приобретают в поездах не еду. Значки, брелоки, колокольчики, монеты и другие сувениры получили 5,68% голосов, раскраски и наборы для детского творчества, фломастеры, карандаши — 3,06%, а средства гигиены — 3,02%. Еще 2,7% опрошенных покупают в поездах фирменные граненые стаканы, а 2,3% — тапочки, подушки и маски для сна.

Среди опрошенных 4,6% не нашли вариантов своих покупок в списке опроса, а 24,38% ответили, что ничего не покупают в поездах.

Также, по данным аналитиков Туту, путешественники стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета, а также заранее оформлять билет и оплачивать его позже. Они также активно пользуются услугой Поймай билет, чтобы не пропустить появление билетов на нужную дату.

Ранее были названы самые популярные города Золотого кольца этой осенью.

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