Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Негативные отзывы о товарах в интернете чаще оставляют те, кто зарабатывает больше

Большинство россиян оставляют отзывы о товарах в сети

close
Shutterstock

Большинство — 7 из 10 — россиян оставляют отзывы о товарах и услугах в интернете. Положительные отзывы чаще пишут женщины, а отрицательные — мужчины. Это показал опрос Superjob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

7 из 10 россиян, совершающих покупки в интернете, оставляют отзывы о приобретенных товарах и оплаченных услугах: 55% — в основном, в случаях, если удовлетворены покупкой, 15% — если нет.

Женщины пишут отзывы чаще, положительные рекомендации товарам и услугам раздают активнее. Среди мужчин же больше тех, кто на своем опыте предостерегает других от неудачных приобретений.

Граждане в возрасте от 35-44 лет чаще остальных пишут как позитивные, так и разгромные отзывы: «Уметь надо в этой жизни благодарить людей»; «Оставляю и положительные, и реальные отзывы, имею активную позицию по отзывам».

Чем выше уровень дохода опрошенных, тем чаще они признавались, что скорее напишут отзыв о неудачной покупке, чем об удачной.

Ранее эксперт рассказал, как изменится поиск в браузере через 10 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами