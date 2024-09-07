В Полтаве прозвучал взрыв на фоне воздушной тревоги

В Полтаве на востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным официального ресурса для оповещения населения республики, в Полтавской, а также Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.

3 сентября около 09:10 мск в Полтаве произошли два мощных взрыва. В Минобороны РФ после этого заявили об ударе высокоточным оружием по военному училищу, где иностранные инструкторы готовили украинских военных. На территории колледжа до ракетного удара устроили торжественное построение, рассказал главред украинского издания «Цензор» Юрий Бутусов. По его словам, в нем участвовали не менее 250 военных, и о мероприятии узнала «вражеская агентура». Бутусов подчеркнул, что это уже не первый случай, когда украинских военных массово собирают в одном месте и подставляют под огонь противника.

Западные СМИ назвали удар одним из «самых страшных» и «самых смертоносных» за время полномасштабного конфликта. The Washington Post написала, что в районной больнице ранеными оказались заняты почти все операционные столы, задействованы все медицинские бригады.

Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что российская армия атакует исключительно военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В Полтавской области после произошедшего был объявлен трехдневный траур. Власти города призвали граждан сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим.

Ранее украинский медик рассказал о «трясущихся» врачах после удара по ВСУ в Полтаве.