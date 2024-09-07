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В Европе автопроизводителей могут оштрафовать из-за низких продаж электромобилей

Автобренды в ЕС могут оштрафовать на €15 млрд из-за низких продаж электромобилей

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Volkswagen

Европейские автопроизводители могут столкнуться со штрафами на общую сумму до €15 млрд из-за падения продаж электромобилей. Гендиректор Renault Люка де Мео заявил в эфире радио France Inter, что низкий спрос на электромобили привел к превышению нормативных показателей выбросов CO2 для автопроизводителей.

«По нашим расчетам, если продажи электромобилей останутся на сегодняшнем уровне, европейской промышленности придется заплатить €15 млрд штрафа или отказаться от производства более 2,5 млн автомобилей с ДВС», — заявил де Мео, являющийся также председателем Ассоциации европейских автопроизводителей.

Отмечается, что продажи электромобилей в Европе упали на 10,8% в августе по сравнению с тем же месяцем прошлого года, составив всего 12,5% от общего объема продаж. Падение спроса объясняется высокими ценами на электромобили и неопределенностью с государственными субсидиями на их покупку.

Де Мео призвал европейские правительства «проявить гибкость» и не давить на производителей штрафами. По его мнению, без увеличения продаж электромобилей под угрозой окажутся и сопутствующие проекты, такие как строительство заводов по производству тяговых батарей.

На днях в Volvo признали провальной стратегию полного перехода на выпуск электромобилей к 2030 году. Volkswagen и Mercedes также умерили свои амбиции на фоне общего падения продаж.

Ранее Китай нашел способ ответить Канаде за пошлины на электромобили.

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