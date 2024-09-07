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Жители Одессы перекрыли улицу, протестуя против отсутствия света

«Страна.ua»: в Одессе перекрыли улицу из-за отсутствия электричества

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Gleb Garanich/Reuters

Жители Одессы 6 сентября вышли на улицы, протестуя против многодневного отсутствия электричества. Об этом написала «Страна.ua», прикрепив к публикации видеозапись.

По данным газеты, на одной из улиц города недовольные перекрыли движение.

На видео одесситы ходят из стороны в сторону по пешеходному переходу — вероятно, чтобы избежать обвинений в нарушении правил дорожного движения.

На фоне таких перебоев Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил, что продолжительность отключений электроэнергии на Украине грядущей зимой может составить до 20 часов в сутки. Правительство республики признавало, что страна с весны потеряла гигантский объем генерации энергии, в том числе были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Глава минэнерго Украины Герман Галущенко говорил о том, что зима 2024 — 2025 года может стать самой сложной за всю историю страны.

Ранее die Welt предрекла бегство «миллионов» людей с Украины из-за отключений электричества.

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