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Военкор Сладков заявил о возбуждении против него дела за дискредитацию армии

Военкор Сладков рассказал, что на него возбудили дело за дискредитацию ВС РФ

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Сладков плюс/YouTube

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что в отношении него было возбуждено уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил РФ. В своем Telegram-канале журналист поблагодарил «главу ВГТРК Добродеева и администрацию президента» за то, что они спасли его от судебного преследования.

В посте о задержании высокопоставленных сотрудников Минобороны военкор отметил, что «половина команды бывшего министра обороны за решеткой или под следствием», а во время их работы военкоров «драли за откровенную и резкую позицию».

Сладков подчеркнул, что «при команде нынешнего министра Белоусова военкоры вздохнули свободно», поскольку военные и представители власти больше не учат журналистов «быть правильными».

В августе в Казани уголовное дело завели на местную жительницу, желавшую мира России и Украине. 63-летнюю Ирину Никольскую заподозрили в повторной дискредитации российской армии. Основанием для возбуждения уголовного дела стали комментарии под постами во «ВКонтакте», которые женщина оставляла в период с конца сентября 2022 года по февраль 2023-го. В них она призывала к миру между Россией и Украиной.

Ранее россиянку осудили на шесть лет за дискредитацию ВС РФ.

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