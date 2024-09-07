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В Тель-Авиве началась многотысячная акция за выборы и освобождение заложников

Тысячи людей вышли на улицы Тель-Авива, требуя выборов и освобождения заложников

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Oren Alon/Reuters

Тысячи израильтян вышли на массовые протесты по всей стране, требуя освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, и досрочных выборов. Об этом сообщает ТАСС.

Одна из крупнейших акций протеста проходит в Тель-Авиве у комплекса правительственных зданий, где собралось несколько тысяч человек. Манифестанты держат в руках израильские флаги и фотографии похищенных, призывая власти договориться с правящим в Газе движением ХАМАС ради их освобождения.

Часть демонстрантов также требует отставки правительства Биньямина Нетаньяху и проведения внеочередных выборов.

7 сентября исполняется 11 месяцев с момента нападения палестинских радикалов из сектора Газа на Израиль, в результате которого были захвачены заложники. Израиль ответил военной операцией в анклаве, чтобы уничтожить боевиков ХАМАС и освободить похищенных.

До этого десятки семей заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа, собрались у дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, призывая его сделать «смелый шаг» для возвращения их родных домой.

Ранее замглавы политбюро ХАМАС заявил, что движение не желает удерживать военнопленных.

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