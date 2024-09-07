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Из-за тайфуна «Яги» на юге Китая погибли три человека

Из-за тайфуна «Яги» на юге Китая погибли три человека, 95 получили травмы

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NASA

Три человека погибли, еще 95 получили травмы из-за влияния тайфуна «Яги» на юге Китая, более 1,2 миллиона оказались в зоне бедствия. Об этом сообщает в субботу Центральное телевидение Китая.

Накануне одиннадцатый в этом году супертайфун «Яги» достиг побережья китайской островной провинции Хайнань и южной провинции Гуандун. Он принес с собой сильный порывистый ветер и ливни. Также он нанес ущерб гражданской инфраструктуре, оставив многих жителей южных регионов без электроэнергии и перебоями со связью.

6 сентября из-за тайфуна «Яги» эвакуировались порядка 420 тысяч местных жителей провинции Хайнань.

7 сентября сообщалось, что в зоне стихийного бедствия оказались и понесли ущерб 1,227 миллиона человек в провинциях Хайнань, Гуандун и Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Ранее тайфун «Яги» разрушил крышу стадиона перед концертом Канье Уэста.

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