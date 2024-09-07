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Житель Донецка получил осколочные ранения при обстреле ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пострадавшем из-за обстрела ВСУ

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РИА Новости

Мэр Донецка Алексей Кулемзин написал в Telegram-канале, что при обстреле ВСУ пострадал житель Петровского района.

«При обстреле Петровского района многочисленные осколочные ранения получил мужчина 1973 года рождения», — говорится в посте.

Мэр добавил, что пострадавшего госпитализировали.

ТАСС со ссылкой на военное следственное управление СК России по региона сообщил, что с 8:00 7 сентября Петровский район города обстреливали пять раз.

При этом за прошлые сутки ВСУ выпустили по ДНР 77 боеприпасов в ходе 25 обстрелов, ранения получили пять мирных жителей.

«Семь обстрелов — на Донецком направлении. Восемнадцать обстрелов — на Горловском направлении», — уточнило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

Ранее в Воронежской области перекрыли участок трассы из-за взрывов после атаки БПЛА.

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