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В Париже против Макрона на улицы вышли 26 тыс. человек

BFMTV: в Париже в митинге против Макрона приняли участие 26 тыс. человек

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Manon Cruz/Reuters

На манифестацию против политики президента Франции Эммануэля Макрона, которую организовали левые силы, вышли порядка 26 тыс. участников. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на префектуру полиции Парижа.

При этом глава парламентской фракции партии «Неподчинившаяся Франция» в соцсети X сообщила, что только в Париже на манифестацию пришли 160 тыс. человек, а по Франции в целом акции собрали 300 тыс. человек. Манифестации прошли в Нанте, Ницце, Марселе, Ренне и других крупных городах страны.

7 сентября сообщалось, что партия «Непокорившаяся Франция», зеленые и социалисты, а также молодежные организации организовали Париже манифестацию «против захвата власти Макроном». Протестующие недовольны отказом президента Франции Эммануэля Макрона назначить премьер-министром предложенную блоком левых «Новый народный фронт» Люси Касте, несмотря на победу их блока на внеочередных парламентских выборах в июле. Также активисты выражают протест против назначения премьер-министром республиканца Мишеля Барнье.

В июле Макрон принял отставку предыдущего премьер-министра Габриэля Атталя. Предполагалось, что главой правительства могут назначить члена партии «Республиканцы» Ксавье Бертрана. 5 сентября новым премьер-министром Франции назначили Мишеля Барнье.

Предыдущий митинг с требованием отставки президента Франции прошел 31 августа.

Ранее более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона.

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