Стало известно состояние пострадавших при пожаре в Подмосковье

Двое пострадавших при пожаре на парковке в Одинцове были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на подмосковный Минздрав.

«В результате происшествия пострадали четыре человека, из которых двое погибли, еще двое госпитализированы в стационар в крайне тяжелом состоянии», — отметили в пресс-службе.

В министерстве заявили, что за их жизни борются врачи.

7 сентября начался пожар в районе одного из жилых комплексов в Одинцово. По данным журналистов, многоуровневая парковка загорелась на втором этаже здания в «Лесном городке». Предварительно установлено, что пожар на многоуровневой парковке в Одинцово произошел из-за взорвавшегося газового баллона. К настоящему времени возгорание было ликвидировано.

Ранее житель Одинцово рассказал, что очевидцы сами спасли пострадавшего из пожара на парковке.