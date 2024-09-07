Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что украинский президент Владимир Зеленский столкнулся с двойной катастрофой, обусловленной как внутренними проблемами, так и неудачами на фронте. Своим мнением французский политик поделился в соцсети X.

«Режим Зеленского терпит полный крах как внутри страны, так и за ее пределами. За последнюю неделю почти половина его правительства подала в отставку! Атака на Россию провалилась, и Россия предприняла масштабное наступление на Донбассе», — написал Филиппо.

Он призвал к немедленному прекращению боевых действий и началу мирных переговоров.

До этого Китай и страны Африки заявили, что поддерживают все усилия, которые способствуют мирному урегулированию украинского кризиса.

29 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что РФ всегда была готова сесть за стол переговоров с Украиной, но после «авантюры» в Курской области разговоры об этом более неактуальны.

Ранее Песков назвал СВО «крайней мерой».