По факту крушения Ми-8 на Камчатке назначено более ста экспертиз

В ходе расследования уголовного дела по факту крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке следователи назначили свыше 100 судебных экспертиз. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что следователи и криминалисты провели дополнительный осмотр места происшествия и обнаружили личные вещи пострадавших.

«Назначено более 100 судебных экспертиз, изъяты технические устройства и носители, документы на воздушное судно», — сообщили следователи.

В управлении отметили, что в дела задействованы самые опытные специалисты управления. Они продолжают выполнять комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин авиационной катастрофы.

Обломки вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро», пропавшего с радаров 31 августа, нашли 1 сентября в районе горного массива Вачкажец. На месте крушения обнаружили тела 17 человек. Всего на борту было 22 пассажира, по предварительным данным, никто не выжил. Причиной аварии названа ошибка пилотов из-за сильного тумана. Подробности — в материале «Газета.Ru».

Ранее на Камчатке начали проверку компании, чей Ми-8 потерпел крушение.