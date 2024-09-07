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В НОМ назвали спокойным второй день голосования в Санкт-Петербурге

В НОМ заподозрили намеренную кампанию по очернению выборов в Санкт-Петербурге

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Сергей Тарасов/РИА Новости

Второй день голосования в Санкт-Петербурге, по данным общественных наблюдателей, проходит спокойно и без нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Об этом сообщается на сайте «Независимого общественного мониторинга».

Как рассказала член Ассоциации юристов России, доцент кафедры конституционного и административного права Юридического факультета СПбГЭУ Людмила Свистунова, несмотря на то, что порядок работы в Центре четко регламентирован, никаких проблем с его посещением нет.

«Неудобство может возникнуть лишь при выборе времени посещения центра, которое действительно может быть занято и тогда нужно прийти в то время, которое окажется свободным. Справедливости ради стоит отметить, что интерес у общественников в посещении ЦОНа всегда был высок, особенно у общественных организаций, специализирующихся в правозащитной сфере, поэтому ничего удивительного в том, что есть ажиотаж при посещении центра видеонаблюдения», — сказала она.

Отмечается, что эксперты центра НОМ с привлечением общественных наблюдателей проверили всю информацию о возможных нарушениях, поступившую из мессенджеров и в интернете

«Так, на УИК 2328 г. Санкт-Петербурга отдельным наблюдателям утром показалось, что ночью могло быть вскрытие пломбы сейфа. Правда, ни составлением жалобы или хотя бы обращением в комиссию они затруднять себя не стали, а просто «выкинули» свои предположения в сеть», — рассказал эксперт НОМ Антон Бибаров-Государев.

По его словам, поток информационных вбросов недостоверной информации о ходе выборов такой демонстрирует, что по инициативе отдельных групп и кандидатов в Санкт-Петербурге идет намеренная кампания по очернению выборов.

Напомним, что 6 сентября при Общественной палате Санкт-Петербурга заработал Центр общественного наблюдения, а на базе юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета начал работу Экспертный центр НОМ, Корпуса «За чистые выборы» и регионального отделения Ассоциации юристов России.

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