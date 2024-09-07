112: cамолет попытался сесть на недостроенную взлетно-посадочную полосу в Чечне

Самолет российской авиакомпании Utair чуть было не совершил посадку на недостроенную полосу в Чечне, пишет 112.

По данным канала, лайнер выполнял рейс из Турции и должен был приземлиться в Грозном, однако пилоты воздушного судна начали садиться на еще строящуюся взлетно-посадочную полосу (ВПП).

«Экипаж заметил неладное в последний момент и смог уйти на второй круг, чуть не коснувшись земли», — отмечается в посте 112.

Согласно публикации, вторая попытка посадить самолет прошла штатно, никто не пострадал.

В июне самолет авиакомпании UVT Aero CRJ-200 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Один из пассажиров рассказал «Газете.Ru», что борт резко развернуло во время посадки, экипаж попросил пассажиров оставаться на местах.

«Никто вопросы даже не задавал. Все же поняли, что с полосы выбросило. Наверное, испугались все, просто никто не подал виду, все спокойно сидели даже в момент, когда резко развернуло, ни женщины, ни дети [не паниковали], все спокойно отреагировали. Наверное, больше всего я переживал», — поделился впечатлениями очевидец.

Ранее работу аэропорта в Германии приостановили из-за ежа.