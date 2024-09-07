«Дети уехали здоровые»: в детском лагере на Урале отрицают вспышку пневмонии

Родители детей, отдыхавших в детском лагере «Красная горка» в Каменске-Уральском, заявили о произошедшей вспышке пневмонии. При этом директор учреждения Елена Котова заявила «Газете.Ru», что все дети уехали здоровыми и заболевших не было.

«Никакой вспышки у нас не было. Все дети уехали здоровые и сильные, у нас не было таких вспышек. Мы все хорошо отработали, все хорошо. Конечно, нет [вины лагеря в том, что дети заболели]. Если ребенок приехал с пневмонией, он и уехал с пневмонией», — сказала она.

До этого портал E1.ru писал, что дети заболели во время четвертой и пятой смен. По данным родителей отдыхавших, более восьми детей находятся в медучреждениях с подтвержденным диагнозом. Как сообщил Telegram-канал Shot, родители составили обращение в прокуратуру и планируют привлечь руководство лагеря к ответственности.

Ранее школьница отравилась неизвестным веществом в детском лагере в Ленобласти.