Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Дети уехали здоровые»: в детском лагере на Урале отрицают вспышку пневмонии

В детском лагере на Урале заявили, что вспышки пневмонии не было

close
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Родители детей, отдыхавших в детском лагере «Красная горка» в Каменске-Уральском, заявили о произошедшей вспышке пневмонии. При этом директор учреждения Елена Котова заявила «Газете.Ru», что все дети уехали здоровыми и заболевших не было.

«Никакой вспышки у нас не было. Все дети уехали здоровые и сильные, у нас не было таких вспышек. Мы все хорошо отработали, все хорошо. Конечно, нет [вины лагеря в том, что дети заболели]. Если ребенок приехал с пневмонией, он и уехал с пневмонией», — сказала она.

До этого портал E1.ru писал, что дети заболели во время четвертой и пятой смен. По данным родителей отдыхавших, более восьми детей находятся в медучреждениях с подтвержденным диагнозом. Как сообщил Telegram-канал Shot, родители составили обращение в прокуратуру и планируют привлечь руководство лагеря к ответственности.

Ранее школьница отравилась неизвестным веществом в детском лагере в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами