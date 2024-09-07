В Букингемском дворце рассказали о состоянии заболевшего раком Карла III

Здоровье британского короля Карла III, у которого было выявлено онкологическое заболевание, оценивается докторами положительно, болезнь не прогрессирует. Об этом со ссылкой на источники в Букингемском дворце сообщило агентство PA Media.

Источник агентства пояснил, что здоровье монарха «должно оставаться приоритетом номер один», при этом его самочувствие «следует по очень позитивной траектории». Собеседник агентства отметил, что Карл III с момента поставки диагноза стремился исполнять свои публичные обязанности по-максимуму, дабы показать обществу, что он может сделать еще многое.

8 сентября, в годовщину вступления на престол, король посетит церковь и проведет день в уединенных молитвах и размышлениях. Памятная дата выпадает на время его летних каникул в замке Балморал в Шотландии.

5 февраля 2024 года Букингемский дворец рассказал, что у британского короля диагностировали рак. Карл III сразу начал лечение, на время которого медики рекомендовали ему отказаться от участия в публичных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что королева Камилла была против того, чтобы Карл III рассказывал о своем заболевании.