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Южноуральский инвестор вложил взятые у друзей деньги в мошенников

В Южноуральске мужчина инвестировал в мошенников деньги своих друзей

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Shutterstock

В Южноуральске мужчина потерял деньги своих друзей, вложив их в мошенников. Об этом сообщают «Новости Магнитогорска».

По информации издания, мужчина решил начать зарабатывать на инвестициях, однако не смог разобраться в механике приложения банка. После этого с ним связался неизвестный, который представился якобы сотрудником инвестиционной фирмы, и предложил ему вложить деньги в «выгодный проект».

Южноуралец решил довериться незнакомцу и для инвестирования взял деньги у своих друзей, а также добавил к ним свои сбережения. После этого, следуя инструкциям злоумышленника, он перевел средства на указанные аферистом счета.

Однако позже «специалист» заявил, что для вывода прибыли необходимо найти доверенное лицо, но все, кого предложил мужчина, оказались неподходящими. Неизвестный отсеял их, сославшись на якобы наличие просроченных долгов. После этого россиянин понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее россиянка взяла деньги в кредит, чтобы заработать на инвестициях в мошенников.

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