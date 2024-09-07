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Союз журналистов ФРГ раскритиковал Шольца за заявление о прессе

Германский союз журналистов осудил Шольца за критику работы прессы

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Leon Kuegeler/Reuters

Председатель Германского союза журналистов (DJV) Мика Бойстер резко осудила канцлера Олафа Шольца за его критику освещения в СМИ деятельности правящей коалиции. В интервью газете Tagesspiegel Бойстер обвинила Шольца в попытках переложить ответственность за неудачи своего правительства на прессу.

«Обязанность канцлера - формулировать политику, разъяснять ее и отвечать на вопросы журналистов. Однако вместо этого складывается впечатление, что Шольц уклоняется от критических вопросов и возлагает вину на СМИ», - заявила Бойстер.

Она подчеркнула, что подобное поведение неприемлемо для главы правительства, поскольку именно он несет конечную ответственность за свою политику. «Катарская сделка, поставленные на паузу танки 'Гепард' и повышение цен на энергоносители - все это серьезные вопросы, которые заслуживают тщательного изучения и освещения в прессе», - сказала Бойстер.

В интервью данному изданию Шольц ранее раскритиковал СМИ за освещение деятельности правительства, в частности, утверждал, что «за пороховым дымом иногда невозможно наблюдать, какие решения были приняты» коалицией.

До этого Шольц заявил о правильности «осторожного курса» Германии при поддержке Украины.

Ранее Шольца обвинили в уничтожении автоконцерна Volkswagen.

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