Россиянка взяла деньги в кредит, чтобы заработать на инвестициях в мошенников

В Пскове женщина потеряла взятые в кредит деньги, доверившись мошенникам. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, мошенники взялись за горожанку в июле 2023 года. Местной жительнице стали звонить неизвестные, которые представлялись менеджерами по инвестициям и предлагали женщине дополнительный заработок якобы на иностранной платформе в интернете.

Россиянка поверила злоумышленникам и начала «инвестировать» на счета мошенников средства, взятые в кредит, в надежде получить доход. В сентябре женщина поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Россиянка сообщила, что за весь период успела перевести аферистам 636 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов по факту обращения горожанки начали проверку по уголовной статье о мошенничестве.

Ранее в Омске внучка оставила деда без сбережений и перевела мошенникам почти 300 тыс рублей.