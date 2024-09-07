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Школьница травмировала руку, упав с игрового комплекса на детской площадке в Пензе

В Пензе девочка получила травму руки, упав с игрового комплекса

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Depositphotos

В Пензе десятилетняя девочка травмировала руку во время падения с игрового комплекса на детской площадке. Об этом сообщает портал Progorod58.ru.

По информации портала, инцидент произошел возле многоквартирного дома на улице Антонова. Школьница залезла на игровой комплекс и упала с него, получив травму руки.

Девочку доставили в медицинское учреждение, ее приняли решение госпитализировать. Врачи оказывают ей необходимую помощь, состояние ребенка оценивается как стабильное.

Следственный комитет России по региону организовал проверку по факту произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства инцидента.

Ранее годовалая девочка оказалась в реанимации после падения с кровати в Петербурге.

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