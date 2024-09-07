Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минэнерго РФ готовы поддержать строительство НПЗ на Дальнем Востоке

Цивилев: Минэнерго готово искать инструменты для строительства НПЗ в ДФО

close
РИА «Новости»

Министерство энергетики России готово искать способы поддержки строительства нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), однако для этого необходимы инвестиции компаний. Об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилев, пишет ТАСС.

«Если же отраслевые компании примут инвестиционное решение по развитию нефтепереработки в ДФО, Минэнерго будет искать необходимые инструменты их поддержки», — сказал министр, отметив, что Дальний Восток обеспечивается необходимым объемом топлива из других регионов, поэтому в среднесрочной перспективе существенную роль здесь будет играть эффективность железнодорожной логистики.

Вопрос строительства нового нефтеперерабатывающего завода в ДФО для устранения дефицита топлива в регионе является актуальным и регулярно обсуждается как на уровне региональных властей, так и на федеральном уровне. В числе рассматриваемых проектов — строительство НПЗ на Сахалине и модернизация существующих заводов.

Цивилев также подчеркнул, что в современных условиях экономически выгодным является строительство НПЗ с высокой долей выпуска светлых нефтепродуктов. Это требует не только первичных, но и вторичных установок переработки.

Ранее в Минэнерго РФ опровергли проблемы с топливом в Москве после пожара на НПЗ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами