В Минэнерго РФ готовы поддержать строительство НПЗ на Дальнем Востоке

Министерство энергетики России готово искать способы поддержки строительства нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), однако для этого необходимы инвестиции компаний. Об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилев, пишет ТАСС.

«Если же отраслевые компании примут инвестиционное решение по развитию нефтепереработки в ДФО, Минэнерго будет искать необходимые инструменты их поддержки», — сказал министр, отметив, что Дальний Восток обеспечивается необходимым объемом топлива из других регионов, поэтому в среднесрочной перспективе существенную роль здесь будет играть эффективность железнодорожной логистики.

Вопрос строительства нового нефтеперерабатывающего завода в ДФО для устранения дефицита топлива в регионе является актуальным и регулярно обсуждается как на уровне региональных властей, так и на федеральном уровне. В числе рассматриваемых проектов — строительство НПЗ на Сахалине и модернизация существующих заводов.

Цивилев также подчеркнул, что в современных условиях экономически выгодным является строительство НПЗ с высокой долей выпуска светлых нефтепродуктов. Это требует не только первичных, но и вторичных установок переработки.

Ранее в Минэнерго РФ опровергли проблемы с топливом в Москве после пожара на НПЗ.