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Политолог назвала Москву самым комфортным городом для жизни

Политолог Линдигрин: Москва смогла сохранить и историческую атмосферу столицы

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Москва — быстрорастущий мегаполиc, который развивается на порядок быстрее, чем столицы европейских стран, заявила в беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор Института региональных проблем, политолог Наталья Линдигрин.

По мнению политолога, Москва — это и самый комфортный город для жизни на данный момент.

«Здесь всегда чисто, доступен любой вид общественного транспорта. Огромное количество кафе и ресторанов. Очень облегчают жизнь доступные цифровые технологии», — отметила Наталья Линдигрин.

Она подчеркнула, что при этом Москва смогла сохранить и историческую атмосферу столицы государства.

«Наша столица заняла второе место в мире по числу театров, музеев и галерей, третье — по уникальным местам и достопримечательностям, а также вошла в пятерку лидеров по количеству стадионов», — добавила гендиректор Института региональных проблем.

Политолог убеждена, что Москва — один из самых привлекательных городов мира для туристов.

«Особенно радует, что московский опыт масштабируется на все регионы России. Причем в различных сферах, в образовании, здравоохранении, обустройстве комфортной городской среды. С дорог исчезают старые автобусы и маршрутки, старая коммунальная техника. На улицы выходит экологичный электробусы, который появляется и в других крупных городах», — сказала Линдигрин.

Также она отметила московский опыт в образовательной сфере, уточнив, что в столице не первый год работает система МЭШ — Московская электронная школа.

«Мы с моей дочерью тоже ею пользуемся. Очень удобно. И школьники, и родители могут получить там полную информацию и об учебе, и о внешкольных занятиях. Ребята изучают персональные рейтинги, получают рекомендации для профессионального самоопределения. Для управленцев МЭШ, конечно же, выгружает автоматически сформированный результат деятельности школы», — рассказала политолог.

Она добавила, что в ближайшие годы Москва передаст опыт работы в МЭШ регионам.

В эти выходные Москва отмечает свой 877-й день рождения.

7 сентября Владимир Путин принял участие в запуске ряда объектов инфраструктуры Москвы, а также в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города.

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