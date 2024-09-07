Пожар в здании ВГИКа потушили

На северо-востоке Москвы был ликвидирован пожар в здании Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК). Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Москвы.

В министерстве сообщили, что возгорание произошло в одной из аудиторий на 5-м этаже 12-этажного административного здания на улице Вильгельма Пика. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались порядка 50 человек.

«Принятыми мерами огнеборцы МЧС России оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет», — сообщили в министерстве.

О том, что в Москве загорелось здание ВГИКа на улице Вильгельма Пика, сообщалось днем 7 сентября. В оперативных службах города рассказывали, что в одной из аудиторий на пятом этаже горели мебель и оборудование.

27 августа в Петербурге загорелся корпус местного университета Министерства внутренних дел на улице Летчика Пилютова. Огонь в здании возник в двух кабинетах, а площадь пожара составила 40 кв.м. Причина возгорания была связана с электрикой.

Ранее был создан ИИ для точного предсказания лесных пожаров.