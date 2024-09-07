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Памфилова оценила идею участия в выборах с 16 лет

Глава ЦИК Памфилова заявила, что в 16 лет голосовать рано

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Global Look Press

Председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве оценила идею понижения возрастного порога для избирателей до 16 лет, передает ТАСС.

По ее мнению, в этом возрасте подростки могут подвергаться эмоциям и манипуляциям, в то время как участие в выборах требует осознанности.

«Человек должен быть достаточно зрелым, уже понимать, что к чему», — сказала глава ЦИК.

Она добавила, что возраст, в котором россияне идут в армию, могут заводить семьи и участвовать в выборах, «должен соотноситься».

«Когда речь идет о выборах и вообще всем, что связано с политикой, всегда есть большая опасность манипуляции...Я считаю, что в 16 [голосовать] рано, конечно», — подвела итог Памфилова.

Штаб по наблюдению за выборами в столице она посетила во время выборов в Мосгордуму, которые проходят с 6 по 8 сентября. В городе открылись 1440 избирательных участков, на которых можно проголосовать с 8:00 до 20:00. На выборы депутатов Мосгордумы выдвинулись 389 человек, зарегистрирован был 281 кандидат.

Ранее глава ЦИК удивилась, что во «всегда активной» Москве нет жалоб по выборам.

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