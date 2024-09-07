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Беломорканал возобновил работу после аварии

Парфенчиков: Беломорканал возобновил работу, по нему прошел первый теплоход

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Телеграм-канал «Парфенчиков|Карелия»

Беломорско-Балтийский канал возобновил работу после устранения последствий июльской аварии — по нему прошел первый теплоход. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Карелия Олег Парфенчиков.

7 сентября шлюзы канала преодолел теплоход «Александр Пушкин».

Глава республики отметил, что восстановительные работы удалось провести в короткие сроки благодаря современным технологиям укрепления берегов. Кроме того, специалисты провели необходимые проверки и приняли меры, которые позволят исключить подобные аварии впредь.

Движение на Беломорканале было остановлено 29 июля, после того как размыло перемычку между 10-м и 11-м шлюзами. В результате были затоплены поселок при шлюзе №11 и СНТ «Балтийский». В Сегежском округе республики был введен режим ЧС. По данным Росморречфлота, пострадали не менее десяти человек.

Канал в основном используется для доставки транзитных грузов в города Кольского полуострова, Белого и Баренцева морей. По нему также проходят туристические маршруты на острова Соловецкого архипелага и в Архангельск.

Подробнее об аварии — в материале «Газеты.Ru».

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