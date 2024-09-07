В Москве доцента МГТУ им. Баумана отправили в СИЗО из-за пяти украинских песен

Чертановский суд Москвы арестовал на два месяца доцента МГТУ им. Баумана Александра Нестеренко по делу о возбуждении ненависти или вражды. Об этом «Газете.Ru» заявил его адвокат Оскар Черджиев, добавив, что будет обжаловать меру пресечения.

«Сегодня Чертановский суд удовлетворил ходатайство следствия и до 1 ноября избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют из-за трех аудиозаписей и двух видеозаписей с [украинскими] песнями. Он не признает, конечно, себя виновным. Считает, что никакого преступления не совершал. Я сейчас получил постановление суда, в понедельник его обжалую. Мне кажется, в любом случае, это самая суровая мера пресечения вообще, которая может быть применена. Здесь она явно избыточна, неуместна. И я просил, чтобы его освободили, но суд эти аргументы не услышал и отказался даже избирать более мягкую меру пресечения, например, запрет определенных действий», — сказал он.

3 сентября Нестеренко сообщил, что к нему пришли с обыском. Сам он утверждал, что это связано со статьей о возбуждении ненависти или вражды. Позже доцента МГТУ забрали на допрос в следственный комитет.

5 сентября СМИ со ссылкой на адвоката Черджиева сообщали, что в отношении Нестеренко возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды. Поводом для дела стали пять украинских песен, опубликованные на странице мужчины в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в Петербурге доцента университета задержали за аватарку в соцсетях с украинским флагом.