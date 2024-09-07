Работу аэропорта в Германии приостановили из-за ежа

Еж парализовал работу аэродрома Арнштадт-Алькерслебен в Германии. Об этом сообщило издание Bild.

По словам журналистов, погода была летная, экипаж воздушного судна B&F Fk9 был готов к взлету, однако зверек помешал это сделать.

«Он был занят поисками еды посреди взлетно-посадочной полосы и не хотел освобождать место для нашего самолета», — рассказал пилот Эккехард Дирбах.

Сотрудники аэродрома попытались прогнать ежа с асфальта в траву, но тот не хотел уходить.

До этого в Новосибирске собака помешала приземлиться пассажирскому самолету. Инцидент произошел 28 августа. В тот день самолет Embraer 170, принадлежащий авиакомпании S7 Airlines, летел из Красноярска, и, экипаж лайнера собирался сесть в аэропорту прибытия, на взлетно-посадочной полосе появилась собака. Диспетчер оповестил о произошедшем пилотов и рекомендовал им уйти на второй круг.

А в начале августа в Калининграде самолет ушел на второй круг из-за кошки, выбежавшей на ВПП. Повторная посадка удалась без происшествий, к этому времени животное самостоятельно ушло куда-то по своим делам.

Ранее сообщалось, что россиянин разгуливал голым у аэропорта.