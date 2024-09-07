Мужчина перерезал горло случайному собутыльнику в петербургском парке

В парке Петербурга ссора собутыльников закончилась для одного из них реанимацией. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 6 сентября в Муринском парке. Двое ранее незнакомых мужчин начали общаться, а затем вместе употреблять спиртное. Однако в какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого один из собутыльников достал нож и стал бить им другого в шею.

В результате пострадавшего доставили в медицинское учреждение и поместили в отделение реанимации. Предварительно, медики диагностировали у него повреждение щитовидной железы.

Сотрудники правоохранительных органов в данный момент устанавливают личность нападавшего. Детали и обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее участник СВО ранил брата ножом в грудь за то, что он пил алкоголь в Рамадан.