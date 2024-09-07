На Украине передали в госсобственность собор канонической УПЦ в Каневе

Верховный суд Украины принял окончательное решение касательно Успенского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенного в Каневе Черкасской области, он был передан в государственную собственность. Об этом заявила исполняющий обязанности пресс-секретаря областной прокуратуры Светлана Чубенко, чьи слова приводит РИА Новости.

27 марта Офис генерального прокурора Украины сообщил, что судом было признано неправомерным предоставление УПЦ Успенского собора в городе Канев, и в результате принято решение о возврате здания в государственную собственность. Отмечается, что в 2003 году исполнительный комитет городского совета Канева дал разрешение УПЦ на оформление права собственности на этот собор.

«В течение длительного времени он (собор) находился в незаконном владении Киевской митрополии Украинской православной церкви. Верховный суд по результатам пересмотра в кассационном порядке постановленных судебных решений согласился с доводами прокурора и выводами судов низших инстанций о принадлежности исторического сооружения всему украинскому народу. По иску Смелянской окружной прокуратуры суд вернул собор в государственную собственность», - заявила Чубенко.

Сегодня представители так называемой Православной церкви Украины пытались захватить Покровский храм УПЦ в городе Боярка Киевской области. Отмечается, что прихожане и служащие в храме священники призвали всех православных жителей Боярки защитить храм.

Ранее украинская полиция обвинила настоятеля храма УПЦ в том, что он «восхвалял Путина».