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«Голова сбита, уши стесаны»: толпа подростков избила парня за попытку познакомиться с девушкой

Жительница Смоленска хочет добиться наказания для подростков, толпой избивших ее сына

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Depositphotos

В городе Сафоново Смоленской области толпа подростков жестоко избила 20-летнего парня, пытавшегося познакомиться с девушкой. Мать пострадавшего Татьяна рассказала «Газете.Ru», что нападавшие повредили ее сыну голову и разбили телефон.

«Это случилось 20 августа. Как он рассказывает, с девочкой хотел познакомиться, она против была. Не настойчиво, обычно. Потом они его повели, у нас есть такой завод электромашин, а там трава, ничего не видно, людей мало ходит. Там и побили. А я сама на работе была, его мужчина какой-то привез часов в восемь вечера. Я вызвала скорую, она через час приехала, мы поехали в больницу. Там вызвали полицию, полицейский приходил, допросил его. Он сразу не признался, кто это [сделал], хотя троих он знает, называл. У него голова сбита, сейчас уже подзажила, уши стесаны были, губы сильно, кофта вся в крови. Телефон разбили. Сейчас ничего вроде [себя чувствует]. Невролог капельницы назначила, прокапали. После них нормально, а так таблетки давали», — сказала она.

Татьяна отметила, что вызывала полицию и писала заявление в прокуратуру, однако никаких подвижек по делу до сих пор нет.

«Нет, не было ничего [от полиции]. Они в ПДН передали, мы ходили в прокуратуру, написали заявление и все, больше ничего. 20 августа его побили, пролежал он полторы недели, толку никакого не было. В карточке врач-травматолог, который нас принимал, написал, что это бытовая травма. А парень с ним в палате лежал, сказал идти в прокуратуру, потому что потом все заживет и мы ничего не докажем. Из ПДН приходила женщина, он лежал под капельницей, толком ничего рассказать не мог. Нет, никаких подвижек. «Русская община» приезжала сегодня к нам в дом с целью помочь, узнать, поговорить. Увидели в интернете фотографии», — добавила она.

Женщина подчеркнула, что ее сын — «тихоня», и она хочет, чтобы против его обидчиков возбудили дело.

7 сентября в сообществе «Подслушано Смоленск» было опубликовано видео избиения молодого человека. На кадрах видно, как несколько подростков по очереди подходят и бьют юношу, не давая ему убежать, а затем отбирают у него мобильный телефон и разбивают его. После этого дети брызгают лежащему на земле пострадавшему перцовым баллончиком в лицо.

Ранее стало известно, что семье из Благовещенска грозит наказание за самооборону из-за драки с подростками.

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