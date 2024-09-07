В ЭИСИ назвали спокойным ход избирательной кампании в ДФО и СФО

Ход избирательной кампании в ДФО и СФО можно оценить как спокойный, без значимых нарушений и происшествий. Об этом рассказала руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

По ее словам, высокий уровень сплочения россиян вокруг действующей власти и флага способствует стабильности.

«Видим, как эту тенденцию для страны задает Дальний Восток, который голосует первым. Там процесс голосования организован на высоком уровне — работает большое количество наблюдателей, избиркомы публично отчитываются о ситуации, вовлечены региональные общественные палаты», — добавила эксперт.

При этом Кислицына отметила, что есть и попытки дестабилизировать ситуацию со стороны наших западных оппонентов, которые в первую очередь выражаются во вбросах фейковой информации.

«Однако на Дальнем Востоке выстроена проактивная система работы по противодействию фейкам. Избиратели, в частности, были заранее проинформированы о возможных ложных новостях, для них подготовлены инструкции по разоблачению фейков. В Хабаровске, например, был информационный вброс о принуждении военнослужащих к участию в голосовании, однако общественный штаб через наблюдателей оперативно эту новость опроверг и маркировал как фейковую», — уточнила она.

Политолог отметила, что в регионах ДФО заметна довольно естественная явка для кампаний губернаторского уровня. По ее словам, на текущий момент она варьируется по регионам от 20 до 30%.

«Каких-то аномальных значений здесь нет. Это свидетельствует прежде всего об общественном консенсусе, достигнутом в макрорегионе, и об общественно-политической стабильности. Особенно это заметно на примере Хабаровского края — регион некоторое время считался протестным, однако сейчас он находится в русле общероссийского консенсуса вокруг поддержки президента и его политического курса», — сказала Кислицына.

Эксперт уточнила, что этому способствовала избирательная кампания врио губернатора Дмитрия Демешина, который сделал ставку на поддержку жителей, обеспечение их интересов и на конкретные дела по решению актуальных проблем.

«В регионах СФО на второй день ЕДГ-2024 видим как довольно высокую явку, например, в Кузбассе она составляет сейчас более 50%, что связано с политическими традициями региона, так и среднестатистические показатели — более 25% в Республике Алтай», — заключила политолог.