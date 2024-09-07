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В РФ не выявили ни одного случая заболевания лихорадкой Оропуш

Роспотребнадзор: в РФ случаев заражения вирусом Оропуш зафиксировано не было

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Роспотребнадзор к текущему моменту не зарегистрировал ни одного случая заболевания лихорадкой Оропуш на территории страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу службы Анну Попову.

Специалист пообщалась с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Мероприятие состоялось в период с 3 по 6 сентября.

«Оропуш на территории Российской Федерации нет, но для путешественников риск заболевания есть», — сказала Попова.

Руководитель Роспотребнадзора добавила, что во время поездок за границу туристам следует соблюдать осторожность. По ее словам, гражданам РФ всегда надо бережно относиться к своему здоровью.

17 августа британская газета Daily Mail сообщила, что в течение лета 19 жителей европейских стран заразились вирусом Оропуш. Данное заболевание передается человеку от ленивцев некоторыми видами комаров и мушек.

Как выяснили аналитики Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), пять пациентов с подобной лихорадкой зарегистрировали на территории Италии. Еще двое заболевших являются гражданами Германии, а оставшиеся 12 — гражданами Испании.

При этом за пределами региона с начала года зафиксировали восемь тыс. случаев заражения вирусом Оропуш. В основном заболевали жители Южной и Центральной Америки.

Ранее вирусолог оценил опасность распространения лихорадки Оропуш в РФ.

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